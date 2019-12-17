عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمة الكويتي: سندعو الحكومة الجديدة لجلسة 24 ديسمبر

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عن أمله في نجاح رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وفريقه الوزاري في مواجهة التحديات وتحقيق طموحات الشعب الكويتي، مؤكدًا أن المجلس سيتعاون معه في إطار الدستور وقوانين الدولة.



وقال الغانم، في تصريح صحفي: "أهنئ رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على الانتهاء من تشكيل حكومته، كما أهنئ الإخوات والإخوة الوزراء على نيلهم ثقة الأمير وأتمنى لهم التوفيق".

وأضاف الغانم: "بعد أن أخذ رئيس الحكومة الوقت الكافي لتشكيل فريقه الوزاري، نتمنى له التوفيق في مواجهة وتخطي التحديات التي تواجه الحكومة والمواطنين وأن يحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي".

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وأوضح أنه سيوجه الدعوة لانعقاد الجلسة المقبلة للمجلس بتاريخ 24 من ديسمبر الجاري ليتسنى للحكومة الجديدة أداء القسم في المجلس ومن ثم استكمال بنود جدول أعمال المجلس، معربًا عن أمله في نجاح رئيس الحكومة وفريقه الوزاري.

وأعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد، حيث تم تكليف أنس الصالح، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية بالوكالة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

وتم تكليف الشيخ أحمد ناصر المحمد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، والشيخ أحمد المنصور نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وغدير أسيري وزيرًا للشئون الاجتماعية، وفهد العفاسي وزيرًا للعدل والأوقاف.

كما تم تكليف خالد الفاضل وزيرًا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء، خالد الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة، مريم العقيل وزيرًا للمالية، باسل الصباح وزيرًا للصحة، سعود الحربي وزيرًا للتربية، مبارك الحريص وزيرًا للخدمات وشئون مجلس الأمة، محمد الجبري وزيرًا للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، وليد الجاسم وزيرًا للبلدية، ورنا الفارس وزيرًا للأشغال والإسكان.