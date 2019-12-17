عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير خارجية إيطاليا: لا حلول عسكرية لأزمة ليبيا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قال وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إنه لا حلول عسكرية لأزمة ليبيا وندعم جهود المبعوث الأممي السياسية.



وأضاف وزير خارجية إيطاليا، في نبأ عاجل بحسب فضائية "العربية": نأمل أن يحقق مؤتمر برلين توافقا بين الدول المعنية في ليبيا.

وذكر أن "زيارة دي مايو تأتي في إطار مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كبحث العدوان على العاصمة طرابلس".

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وتأتي الزيارة بعد إعلان "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، قبل أيام "ساعة الصفر للمعركة الحاسمة" للتقدم نحو طرابلس.

وكانت قوات حفتر، بدأت في أبريل الماضي عملية للسيطرة على العاصمة.

ووقعت تركيا وحكومة الوفاق، مؤخرا، مذكرتي تفاهم، إحداهما للتعاون الأمني والعسكري، والأخرى لترسيم الحدود البحرية.

وقوبل توقيع المذكرتين بردود فعل قوية، واعتبرت مصر واليونان وقبرص الاتفاقية البحرية محاولة صارخة من جانب تركيا، للهيمنة على المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.