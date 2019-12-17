عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

وكالات

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع باتجاه محتجين على إصلاحات نظام الرواتب التقاعدية في مدينة نانت غربي البلاد، بحسب فضائية "سكاي نيوز".



وهددت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا، بتصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة الفرنسية، داعية كل عمال فرنسا للخروج غدًا الثلاثاء، في مسيرات عمالية هي الأضخم من نوعها في تاريخ فرنسا.

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ودعت نقابات عمال السكك الحديدية، والنقل، بالخروج غدًا، مهددين الحكومة الفرنسية بأنها في حالة إذا لم تسحب اقتراحها لإصلاح نظام المعاشات هذا الأسبوع، ستواجه فرنسا احتجاجات عمالية عارمة.

ومن ضمن النقاط التي دعت العمال لتنظيم احتجاج الغد، الاقتراح المقدم من الحكومة الفرنسية بأن يعمل الناس فترة أطول كى يحصلوا على معاش كامل، هو الأمر الذي أثار غضب عمال فرنسا.

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه الإضراب العام الذي تشهده فرنسا، من يوم الخامس من ديسمبر حتى الآن، اعتراضا على قانون التقاعد.

بدأت حركة الإضرابات في فرنسا يوم 5 ديسمبر الجاري، حيث خرج في الاحتجاجات قرابة 800 ألف شخص؛ اعتراضًا على مشروع القانون الجديد لنظام التقاعد الذي اقترحته حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.