شكرا لقرائتكم إيطاليا: لا حل عسكريا لأزمة ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة ليبيا، مؤكدا أن بلاده تؤيد جهود المبعوث الأممي، غسان سلامة، للعودة إلى المسار السياسي.

وقال إن إيطاليا تأمل أن يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية توافقا بين كافة الدول المهتمة بهذه الأزمة.

وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي أثناء زيارة إلى طرابلس التقى خلالها رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

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وميدانيا، أعلنت غرفة عمليات "الكرامة" التابعة للجيش الوطني الليبي على "فيسبوك"، الثلاثاء، أن سلاح الجو قصف أهدافا تابعة "لميليشيات" مصراتة بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت.

وأفادت قناة "ليبيا" على "تويتر"، في وقت سابق، أن سلاح الجو استهدف مواقع بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس.

وفي وقت سابق فجر الثلاثاء، كشف الجيش الليبي عن تدمير رتل عسكري تابع لقوات الوفاق عندما كان متجهاً من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، للمشاركة في صدّ عملية تحرير طرابلس.

وأفادت كتيبة 127 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنه تم تدمير هذا الرتل العسكري وحرقه بشكل كامل بعد استهدافه من طرف قوات الجيش.