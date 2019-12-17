اعلنت ​الرئاسة التركية​ عن "بحث الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​، في ​اتصال​ هاتفي، "تطورات الأحداث في ​ليبيا​ و​سوريا​"، وتطرق الرئيسان خلال المحادثات الى "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المشتركة، في مقدمتها تطورات الأحداث في ليبيا وسوريا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا تطورات الأحداث في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.