نقل رفعت الأسد إلى العناية المركزة في فرنسا

افادت وكالة "فرانس برس" عن ان " عم ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، ​رفعت الأسد​، يرقد في العناية المركزة في ​فرنسا​، حيث اشار ابنه سوار الأسد، أن الحالة الصحية لوالده ليست جيدة". هذا ويحاكم رفعت الأسد في ​باريس​ في قضية "إثراء غير مشروع".

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