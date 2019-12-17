السيسي: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، خلال النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، ان "الهوية الكردية لن يستطيع أحد محوها"، مشددا على أن "الشعب الكردي عانى على مدار 60 عاما مضت"، مشيراً الى انه "جرى خلال السنوات الماضية تقسيم لعديد من الدول بالنسبة للأكراد في ​إيران​ و​تركيا​ وغيرها من الدول، ولكن الهوية لا يستطيع أي شخص ان يسلبها"، موضحاً ان "​اللغة​ الكردية والعادات والتقاليد الخاصة ب​الأكراد​ موجودة، ولكن ضياع الموارد الخاصة بالشعب الكردي هو الثمن الذي ضاع من الأكراد".

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