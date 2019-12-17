كرم: لا يُمكن إدارة البلد من خلال لعبة النفوذ والسلطة

أكد أمين سرّ تكتّل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ أن "حقيقة موقف ​القوات​ ال​لبنان​ية من تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لا تتعلّق بأننا لا نريده رئيساً للحكومة الجديدة، بل نحن نبحث أولاً في مسألة شروط تشكيل الحكومة، بشخصية نثق بها، فيما نثق به"، معتبرا ان "ظروف تشكيل الحكومة حالياً تستوجب الأخذ في الاعتبار الحَراك الشعبي أولاً، وإحداث التغيير الجذري المطلوب في الوضع اللبناني".

وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى "أننا كـ "قوات"، كنّا طرحنا قبل أشهر، ضرورة تشكيل حكومة حيادية. وبالتالي، أي رئيس مكلَّف، يمكنه أن يؤمّن تشكيل هذا النوع من الحكومات سنكون داعمين له، إذا كانت لدينا الثقة الكاملة به طبعاً".

ولفت الى أن "شروط "القوات" تتعلّق بشكل الحكومة، لأن هذا ما ينقذ لبنان، في الوقت الراهن. فلبنان ليس في وضع عادي، ولا يُمكن إدارة البلد من خلال لعبة النفوذ و​السلطة​".