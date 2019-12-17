حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات الكندية لصالح الجيش اللبناني

أقيم في مقصف مقر عام الجيش، حفل تسلّم عتاد مساعفة الآليات والعتاد الشتوي مقدم هبة من السلطات الكندية للجيش ال​لبنان​ي، بحضور العميد الركن ​زياد نصر​ نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ و​السفيرة الكندية​ في لبنان ايمانويل لامورو إلى جانب عدد من الضباط.

وأكدت لامورو "أهمية التعاون بين الجيشين"، معربةً عن "التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني".

وأكد العميد الركن نصر أنّ "مواصلة السلطات الكندية مسيرة التعاون مع ​الجيش اللبناني​ من خلال تقديم المساعدات العسكرية له، هو دليل واضح على إدراك هذه السلطات لأهمية دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار".

في الختام، تلا العميد الركن نصر كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفيرة الكندية وقدّم لها درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهودها المبذولة في هذا الإطار.

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