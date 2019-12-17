كيدانيان التقى رؤساء النقابات السياحية واتفاق على اطلاق مبادرة لاستقطاب المغترب اللبناني

التقى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال أفيديس كيدانيان رؤساء النقابات السياحية وناقش معهم التطورات وتداعيات الاوضاع الاقتصادية في البلاد على القطاع السياحي الذي سجل تراجعا كبيرا يصل الى حدود 80% بعد أن كان عام 2019 ومواسمه السياحية تسجل أرقاما ايجابية مقارنة مع الأعوام السابقة.
وجرى الاتفاق خلال اللقاء على اطلاق مبادرة يمكن من خلالها استقطاب المغترب اللبناني بالاضافة الى عدد من الوافدين من الدول العربية المجاورة من خلال حوافز تقدم من قبل شركات الطيران وخصوصا شركة طيران الشرق الاوسط MEA بالاضافة الى الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة وشركات تأجير السيارات والمجمعات السياحية.
وتعهد وزير السياحة التواصل مع أصحاب الشأن والقرار من أجل تأمين مقومات هذه المبادرة التي تكون كفيلة لتحريك عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من خلال دخول العملة الصعبة مع كل مغترب أو زائر أو سائح يصل الى لبنان نتيجة العروضات التي سوف تؤمنها هذه المبادرة".
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