قائد الجيش استقبل الحسن وكوبيش وديل كول وشخصيات أخرى

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ السيد ​يان كوبيش​، ثم قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​ ، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كذلك استقبل وفداً أميركياً من (The Institute for Security Governance (ISG) )، وتم التداول في العلاقات الثنائية بين جيشَي البلدَين.

واستقبل العماد عون رئيس أساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام درويش​، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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