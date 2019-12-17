زار وفد من ​نقابة الصحافة​ ال​لبنان​ية برئاسة النقيب ​عوني الكعكي​ المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ لتهنئته بمنصبه الجديد والاطلاع منه على العمل القضائي والمشاكل الموضوعة على عاتق ​القضاء​ هذه الايام.

وأوضح عويدات للوفد "اهمية تحديث القوانين لان بعضها لا يلبي الطموحات ولا الاوضاع المستجدة في البلاد فالقوانين بحاجة الى تحديث وتطوير خصوصا انها اصبحت قديمة جدا".

وابدى الكعكي استعداد نقابة الصحافة والصحافة اللبنانية لـ"الوقوف الى جانب العدالة في مواجهة المشاكل التي يمر بها لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد من نقابة الصحافة زار عويدات: نقف الى جانب العدالة بمواجهة المشاكل التي يمر بها لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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