فضل الله التقى سفير مصر: لقيام المسؤولين اللبنانيين بواجباتهم قبل طلب المساعدة من الآخرين

التقى ​العلامة السيد علي فضل الله​ السفير المصريّ في ​لبنان​، ياسر العلوي، وجرى عرض لتطوّرات الأوضاع في المنطقة، و​الأزمة​ التي يمرّ بها لبنان، ودور ​الدول العربية​ والإسلامية في مساعدته للخروج من أزمته.

وأكَّد السفير المصري خلال اللقاء أنَّ "مصر ستبقى إلى جانب لبنان، وستعمل بكلّ إمكاناتها لحمايته حتى يتمكّن من تخطّي هذه المرحلة الصعبة".

من جهته، أكَّد فضل الله على أهمية الدّور الّذي يمكن أن تؤديه مصر لحماية لبنان، نظراً إلى وزنها العربي والإسلامي والأفريقي، مشيراً إلى الدور الكبير للأزهر الشريف في حماية الواقع العربي والإسلامي وصون الوحدة الإسلامية، ولا سيما في هذا الوقت، حيث تبرز التوترات السياسية التي يحاول البعض إلباسها اللبوس المذهبي أو الطائفي.

وشدَّد فضل الله على أن يتحمّل المسؤولون في لبنان كامل مسؤولياتهم، وألا يتخلّوا عن الدور المطلوب منهم، قبل أن نطلب من بقية الدول مساعدتنا، مؤكّداً أنَّ "الهروب من المسؤولية، وخصوصاً في هذا الظرف العصيب، هو بمثابة الخيانة العظمى في بلد أوشك على أن يدخل في متاهات المجهول على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها".