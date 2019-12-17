مكتب شقير: مجموعة من الناشطين دخلت الى اجتماع الهيئات الاقتصادية وتم الاستماع لمطالبهم

أكد المكتب الاعلامي لرئيس ​الهيئات الاقتصادية​ الوزير ​محمد شقير​ أنه "في خلال الاجتماع الذي كانت تعقده الهيئات الاقتصادية اليوم في مقر ​غرفة بيروت وجبل لبنان​ بحضور ​وزير العمل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​كميل أبو سليمان​ ووزير ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، والذي ركز بشكل أساسي على مناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات واعطاء دفعة لتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانيين، دخلت مجموعة من الناشطين عنوة الى قاعة اجتماع الهيئات عند انتهائه، حيث وجهوا للوزير شقير مجموعة من المطالب والاسئلة المتعلقة ب​قطاع الاتصالات​."

ولفت المكتب الاعلامي في بيان الى ان "الوزير شقير استمع بايجابية الى كل المطالب والاسئلة التي طرحها الناشطون، ومن ثم أجاب على مختلف المواضيع التي طرحت."

واشار البيان الى ان "الوزير شقير أبدى للناشطين استعداده الدائم للحوار مع أي مواطن ومع أي مجموعة حول قطاع الاتصالات وإعطاء إجابات واضحة وصريحة موثقة بالمستندات واكد على حق التظاهر والتعبير عن الرأي واعلاء الصوت هو حق مصان ب​الدستور​، لكن شدد ايضاً على ضرورة الحفاظ على القانون وحرمة المؤسسات والمواطنين بمختلف فئاتهم، لأن هذه المبادئ هي أسس بناء دولة ديموقراطية حديثة."