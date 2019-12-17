النشرة: العثور على أسلحة حربية بسيارة في عرسال بعد مطاردتها من قبل قوى الأمن

افاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​، عن "اشتباه دورية من ​قوى الأمن الداخلي​ ب​سيارة​ من نوع كيا بيكانتو في بلدة ​عرسال​ ب​البقاع الشمالي​، فعملت الدورية على مطاردتها داخل البلدة، حيث كان بداخلها ثلاثة شبان تمكنوا من الفرار بعد ركن السيارة وسط الطريق".

وفور تفتيش السيارة عثر بداخلها على أسلحة حربية، ولاحقا اوقفت ​مخابرات الجيش​ اثنين منهما وهما سوريين، ورجحت المعلومات انهم كانوا سينفذون ​عملية خطف​ داخل عرسال لشخص سوري بسبب خلافات مادية .