النشرة: العثور على أسلحة حربية بسيارة في عرسال بعد مطاردتها من قبل قوى الأمن

افاد مراسل النشرة في البقاع، عن "اشتباه دورية من قوى الأمن الداخلي بسيارة من نوع كيا بيكانتو في بلدة عرسال بالبقاع الشمالي، فعملت الدورية على مطاردتها داخل البلدة، حيث كان بداخلها ثلاثة شبان تمكنوا من الفرار بعد ركن السيارة وسط الطريق".
وفور تفتيش السيارة عثر بداخلها على أسلحة حربية، ولاحقا اوقفت مخابرات الجيش اثنين منهما وهما سوريين، ورجحت المعلومات انهم كانوا سينفذون عملية خطف داخل عرسال لشخص سوري بسبب خلافات مادية .
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