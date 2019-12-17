جنايات بيروت تبرىء متهما بجريمة قتل بعد 34 عاما

أصدرت ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​، "حكمها بجريمة قتل محمد حسن المولى و​محاولة قتل​ إبراهيم ​محمد الحاج​ ديب المولى من خلال ​إطلاق النار​ عليهما في محلة حربتا - ​رأس بعلبك​ منذ قرابة 35 عاماً، ما أدى الى مقتل الأول وجرح الثاني"، وبحسب المحكمة فإن "الحادثة وقعت على خلفية خلاف بين أبناء العائلة الواحدة على أثر تعيين مختار،ما أدى الى إنقسام العائلة بين مؤيد ومعارض".

وتبين من خلال التحقيقات عدم وجود أي دليل جرمي مباشر على قيام المتهم بإطلاق النار خلال الحادثة موضوع الدعوى، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن المتهم قد خطط مسبقا مع آخرين لقتل المغدور وأن الظروف المحيطة بالحادثة تجعل من الشك سائدا حول مدى تورط المتهم في جريمة القتل ومحاولة القتل سواء من خلال المشاركة والتنفيذ أو في تسهيل وقوعها.