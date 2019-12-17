لقاء بري الحريري: لوجوب تحلي اللبنانيين بالوعي وعدم الانجرار الى الفتنة

اكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في بيان بعد لقائهما في ​عين التينة​ على "وجوب تحلّي اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض العمل جاهداً نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها".

وشدد البيان على ان "الفتنة لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وإفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وأشار إلى أنّ الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع في تشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيدا عن التشنج السياسي تتقدّم فيها مصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية.

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