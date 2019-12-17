حماية المستهلك: سطرنا في الاسبوع الماضي اكثر من 74 محضر ضبط

اعلنت ​مديرية حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، عن "تسطيرها خلال الأسبوع الماضي، 74 ​محضر ضبط​ بحق مؤسسات تجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة"، مشيرة الى ان " عدد زيارات الكشف التي قام بها مراقبو حماية المستهلك بلغ 809 موزعة على 13 نوع كشف على مختلف الأراضي اللبنانيّة، وطالت هذه الزيارات 468 زيارة لمحال تجارية تم التدقيق خلالها بكل ما يتعلق بالسلامة الغذائية، ونتج عنها تنظيم 48 محضر ضبط بحقّ المخالفين".

واوضحت المديرية ان هذه الزيارات "شملت 107 أفران حيث سُطر على اثرها 27 محضر ضبط للأفران التي تلاعبت بسعر أو وزن ربطة ​الخبز​، وجرى تنظيم 8 ​محاضر ضبط​ بمخالفات للقرارات والتعاميم ل​أصحاب المولدات​ الكهربائية وأُحيل 4 محاضر ضبط أمام ​القضاء​ المختص"، مؤكدة ان "الشكاوى المقدمة من المستهلكين بلغت 142 شكوى".