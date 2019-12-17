الجيش الباكستاني يندد بحكم الاعدام على برويز مشرف









اسماء السيد - ندّد الجيش الباكستاني الثلاثاء بحكم الاعدام على الرئيس العسكري السابق برويز مشرف، مشيرا إلى أن القوات المسلحة "في ألم وحزن" بسبب القرار.

وقال الجيش في بيان إنّ برويز "قائد الجيش السابق ورئيس لجنة الأركان المشتركة ورئيس باكستان الذي خدم البلاد لأكثر من 40 عاما وخاض حروبا من أجل الدفاع عن البلاد لا يمكن أن يكون خائنا"، مضيفا "يبدو أنه تم تجاهل" إجراءات قانونية.