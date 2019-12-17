شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لوفد "نقل البرلمان" لنظام عمل ميناء سفاجا: "ليه بتقفلوا الساعة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الوفد البرلمانى بلجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب هشام عبد الواحد، عددا من الملاحظات بشأن ميناء سفاجا، على هامش الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من مشروعات الطرق القومية، ومخرات السيول للتأكد من سلامة إجراءات الوقاية من الأمطار، فضلا عن عدد من الموانئ، وبحضور رئيس وقيادات الميناء ورئيس هيئة الموانئ بالمحافظة.

انتقد النائب خالد عبد المولى، ارتفاع جمارك الشاحنات التى تحمل المعدات إلى 30 ألف جنيه، وهى ليست سلع للاستهلاك ولكنها تساعد فى الاستثمار، وكذلك حبيبات البلاستيك التى يتحصل عليها 1200 دولار جمارك للطن بميناء سفاجا، فى حين فى حين يتحصل على الطن الواحد 800 دولار فى ميناء العين السخنة.

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وطالب اللواء رزق راغب ضيف الله، فى إعادة النظر فى موقف العمال الذين خرجوا من الخدمة نظرًا لتحليل المخدرات، موضحا: "فيه ناس فاتحة بيوت، وخرجوا لأنهم بياخدوا أدوية معينة تظهر فى التحليل على انها مخدرات"، مطالبًا بضرورة البدء فى تفعيل خدمة الشباك الواحد فورا جميع الموانئ، فضلا عن ميكنة جميع الإجراءات".

وكذلك انتقد النائب عماد محروس، عدم قدرة الرصيف بالميناء على استقبال المراكب السياحية، معتبرا أن ذلك أمر خطير جدا، وليس موجود ضمن خطة الميناء المستقبلية، مشيرا إلى أن الرصيف الألومنيوم تسبب فى إفساد شاحنة تكييفات كاملة، متسائلا: "عاوز أعرف ليه الميناء بتقفل الساعة 3، وليه نتعاقد مع شركة قطاع خاص تفتش الناس، على الرغم أنهم بيتفتشوا داخل الميناء".