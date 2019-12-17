شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ميناء سفاجا للنواب: محطة جديدة متعددة الأغراض بطاقة 3 ملايين حاوية سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء ياسر راشد مدير ميناء سفاجا البحرى، أن الميناء تعمل على مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات وبضائع عامة)، بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنويًا تصل إلى 3 ملايين حاوية، واستقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن.

وبدوره، أبدى النائب هشام عبد الواحد عدد من الملاحظات بشأن ميناء سفاجا، على هامش الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من مشروعات الطرق القومية، ومخرات السيول للتأكد من سلامة إجراءات الوقاية من الأمطار، فضلا عن عدد من الموانئ.

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بدأها بملاحظاته على ميناء القصير وكونها مظلمة تماما، وبعض الملاحظات الاخرى على ميناء الحمراوين، وكذلك مسئولية الولاية على الرصيف بميناء الفوسفات فى منطقة أبو طرطور، فضلا عن مول الغردقة الذى لم يتم استغلاله حتى الآن، وكذلك ضرورة تبسيط الإجراءات من خلال الشباك الواحد وفترة تواجد الشاحنات.

وطالب النائب هشام عبد الواحد، جدول زمنى لتنفيذ الشباك الواحد، وكذلك تفعيل فكرة الاقتصاد التشاركى بالاستفادة من المستثمرين وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية، فضلا عن اعتراضه على تأخر الانتهاء من المشروعات القائمة.