شكرا لقرائتكم خبر عن تايوانية منعتها ظروفها الصحية من المشاركة بمنتدى شباب العالم توجه الشكر لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت راكبة تايوانية رسالة شكر إلى الناقل الوطنى المصرى على الرعاية الطبية والمساعدة التى تلقتها من جانب مسئولى الشركة، وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران فى إطار تفعيل الجانب الإنسانى الذى هو محور فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، قد قامت باستضافة الراكبة you syuan lin من دولة تايوان والتى وصلت إلى مطار بانكوك ترانزيت من هونج كونج لمشاركتها فى فعاليات المنتدى المقام بمدينة شرم الشيخ، ولكنها شعرت بألم شديد فى الأذن منعها من مواصلة رحلتها إلى شرم الشيخ بناء على تقرير طبيب المطار فى بانكوك.

فقامت الشركة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها من خلال استضافة الراكبة وتقديم اقامة كاملة لها فى الفندق مع توفير كامل الرعاية الطبية لها حتى تم السماح لها بالعودة إلى بلدها نظرًا لعدم قدرتها على تحمل السفر لرحلة مدتها 10 ساعات.

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كما قامت الشركة بتوفير رحلة بديلة لها إلى تايبيه على شركة ايفا مباشرة من بانكوك وايضا نقلها إلى مطار بانكوك بصحبة موظفى الشركة لمساعدتها والاطمئنان عليها، ومن جانبها قامت الراكبة بإرسال رسالة بريد إلكترونى توجهت فيه بالشكر لمصر بصفة عامة ولمصر للطيران بصفة خاصة على الرعاية المتكاملة التى تلقتها اثناء فترة وجودها فى بانكوك من 10/12 إلى 13/12 وتأكيدها على شعورها بالامتنان على ما لاقته من رعاية من شركة مصر للطيران.