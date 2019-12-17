شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل البرلمان" لرئيس موانئ البحر الأحمر: "لو مكسبناش دهب ربنا هيحاسبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اللواء رضا اسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بمقر ميناء سفاجا، على هامش الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من مشروعات الطرق القومية، ومخرات السيول للتأكد من سلامة إجراءات الوقاية من الأمطار، فضلا عن عدد من الموانئ.

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وقال هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال استقبال اللواء رضا اسماعيل رئيس الهيئة للوفد بالميناء، أن ليس هناك دولة فى العالم لديها كل هذه السواحل لو لم يتم استغلالها، متابعا : " لو ما كسبناش منها دهب يبقى ربنا هيحاسبنا، لأنه هيبقى العيب فينا".

وقال رئيس الهيئة، إن هيئة الموانئ تحرص على تنفيذ التوصيات الخاصة باللجنة خلال الزيارات السابقة، مؤكدا على أن هناك اتفاقا مع الجهات المختلفة لتنفيذ خدمة الشباك الواحد، فى ميناء سفاجا.