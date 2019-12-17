شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بتوفير الاعتمادات المالية لرصف الطرق بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف وتطوير الطرق المتهالكة فى محافظة الفيوم، وإدخال الغاز الطبيعى للقرى والمناطق التى لم يتم تو=صيله فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من نواب محافظة الفيوم، بشأن تهالك الطرق الرئيسية بالمحافظة وعدم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعى.

وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة لاحظت خلال مناقشة طلبات الإحاطة، احتياج محافظة الفيوم لاعتمادات مالية لرصف الشوارع الرئيسية، وخاصة أن الكثير من الطرق لم يتم رصفها، مضيفا أن رصف الشوارع أحد مظاهر التنمية، وتساعد المواطن فى تأديه عمله.

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ولفت إلى أن اللجنة توصى بإنهاء إدخال خدمة الغاز الطبيعى، لأنها شبه معطلة وتحتاج لدفعة كبيرة، وتعتبر أحد العوائق أمام الانتهاء من رصف الشوارع.

وأوصت اللجنة بضرورة وجود اجتماعات تنسيقية داخل محافظة الفيوم بين كل الهيئات المسئولة عن البنية التحتية، والتواصل مع وزارة الرى لعمل مقايسة تقديرية لحوائط السندة حتى لا يوجد عائق آخر أمام أعمال الرصف، كما أوصت بضرورة وجود محاضر تنسيقية ومخاطبات رسمية بين الهيئات، حيث إن رئيس الوزراء طلب فى آخر زيارة له لمحافظة الفيوم، برصف بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة، مؤكدا أن اللجنة سوف تخاطب رئيس الوزراء لتوفير اعتماد مالى 27 مليون جنيه كبداية لأعمال الرصف .