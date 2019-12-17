شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..تقرير يكشف المخططات الإرهابية لـ"أردوغان" و"السراج" لاحتلال وتدمير ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل جديدة حول الاتفاقية التي عقدها أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وما بها من بنود تنص على احتلال ليبيا لصالح المحتل التركي، إضافة إلى ما تسعى إليه تركيا من ارتكاب جرائم في ليبيا بالاعتماد على المليشيات المسلحة هناك.

وأضاف التقرير الذي ينشر فيه بنود الاتفاقية المزعومة وغير شرعية بين اردوغان والسراج، ولفت التقرير أن حكومة السراج تسعى لتسليم ليبيا إلى أردوغان وتنفيذ مخططاته بها، وإتاحة الفرصة لتركيا لاحتلال ليبيا والحصول على ثرواتها، من خلال دعم المليشيات المسلحة الإرهابية.

ورصد التقرير الرفض الليبي من مجلس النواب والمؤسسات الشرعية لما يقوم به السراج وأردوغان، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الليبية من دحر للإرهاب وعدم منح الفرصة لأردوغان لاحتلال ليبيا.

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