شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..تقرير يكشف المخططات الإرهابية لـ"أردوغان" و"السراج" لاحتلال وتدمير ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير الذي ينشر فيه بنود الاتفاقية المزعومة وغير شرعية بين اردوغان والسراج، ولفت التقرير أن حكومة السراج تسعى لتسليم ليبيا إلى أردوغان وتنفيذ مخططاته بها، وإتاحة الفرصة لتركيا لاحتلال ليبيا والحصول على ثرواتها، من خلال دعم المليشيات المسلحة الإرهابية.
ورصد التقرير الرفض الليبي من مجلس النواب والمؤسسات الشرعية لما يقوم به السراج وأردوغان، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الليبية من دحر للإرهاب وعدم منح الفرصة لأردوغان لاحتلال ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..تقرير يكشف المخططات الإرهابية لـ"أردوغان" و"السراج" لاحتلال وتدمير ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.