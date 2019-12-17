شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر تصدت للمتطرفين بقوة ومؤشر الإرهاب دلل على الاستقرار الأمنى بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، إن خروج مصر من قائمة العشرة دول الأوائل الأكثر تأثرا بـالإرهاب جاء نتيجة الجهود التى بذلتها الدولة لمواجهة الإرهاب نيابة عن العالم كله، لافتا على أن ارئيس عبد الفتاح السيسى منذ تولية القيادة وضع نصب عينيه تجاه تولى المسئولية فى الحرب على الإرهاب.

أضاف السيد لــ"الخليج 365"، أن مصر اتخذت إجراءات هامة حتى تنعم بالاستقرار الأمنى الذى تعيشه حاليا منها تشريعات أقرها البرلمان لمكافحة الإرهاب، هذا إلى جانب المجهود الكبير الذى قام به الجيش والشرطة لملاحقة المتطرفين والإرهابيين.

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وأكد السيد أن مصر آمنة والدليل ما يتم تنظيمه على أرضها من أحداث عالمية كان آخرها منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

كان مصر نجحت في الخروج من الترتيب السنوي للدول الأكثر تأثرا بالإرهاب في العالم، وأظهر تقرير مؤشر الإرهاب العالمى خروج مصر من القائمة، حيث جاءت في المرتبة الـ 11 لعام 2018، بينما كانت فى التاسعة عام 2017.