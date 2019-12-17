محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
أعطي الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مهلة 45 يومًا للانتهاء من أعمال الرصف الجارية بنطاق مركز ومدينة المحلة، كما أمر بتشكيل لجنة لمتابعة مدى مطابقة الأعمال للمواصفات القياسية.
جاء ذلك خلال جولة موسعة اليوم الثلاثاء، بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع بنطاق المدينة والقرى التابعة.
ووجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بتكثيف حملات النظافة وإزالة الأتربة من الشوارع، وتكثيف حملات إزالة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الغربية: مهلة 45 يومًا للانتهاء من أعمال الرصف بالمحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.