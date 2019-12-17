محافظ الغربية: مهلة 45 يومًا للانتهاء من أعمال الرصف بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أعطي الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مهلة 45 يومًا للانتهاء من أعمال الرصف الجارية بنطاق مركز ومدينة المحلة، كما أمر بتشكيل لجنة لمتابعة مدى مطابقة الأعمال للمواصفات القياسية.

جاء ذلك خلال جولة موسعة اليوم الثلاثاء، بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع بنطاق المدينة والقرى التابعة.

ووجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بتكثيف حملات النظافة وإزالة الأتربة من الشوارع، وتكثيف حملات إزالة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين