للحفاظ على اللغة.. "مفيد فوزي" يطالب بكتابة لافتات الشوارع بالعربية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

أكد الإعلامي مفيد فوزي، أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع للحفاظ على اللغة العربية، لافتًا إلى أن قضية اللغة مرتبطة بقضية التعليم، ما يتطلب إعداد أجيال من المعلمين بشكل جيد، والاهتمام بإجادة أساتذة الجامعات للغة العربية أيا كانت تخصصاتهم.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في ندوة "ذاكرة اللغة العربية من الحرف المخطوط إلى النشر الرقمي"، التي ينظمها قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، بحضور عدد من طلاب الجامعة وأساتذة اللغة العربية، من مكتبة الإسكندرية والجامعات المصرية.

وطرح "فوزي" عددًا من النقاط التي رأى إمكانية إسهامها في تعزيز إتقان اللغة العربية والحفاظ عليها، منها الاهتمام بدراسة اللغة العربية في المدارس، خاصة المدارس الأجنبية في مصر، ولفت إلى ضرورة صدور قرار يسمح باستخدام اللغة العربية فقط في كتابة اللافتات بالشوارع.

وقال مفيد فوزي، إن وسائل الإعلام في الإذاعة والتلفزيون منوط بها الترويج للغة العربية من خلال برامج هادفة ومبسطة، كما حذر من الإفراط في استخدام التكنولوجيا التي لعبت دورًا خطيرًا في تدهور اللغة العربية.