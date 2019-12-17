إجراء 218 عملية جراحية في قافلة طبية لعلاج مرضى العيون بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

نظمت مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، قوافل طبية، إلى نجع الفوال وقرية الدير بمركز إسنا جنوب الأقصر، واستهدفت إجراء 218 عملية بالمجان لمرضى العيون، ضمن مشروع " بدل حال قريتك"، ومن المنتظر الانتهاء من إجراء كافة العمليات للحالات المرضية بالكامل خلال منتصف شهر يناير المقبل.

وصرحت الدكتورة سهير المصري رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، أن اليوم الأول من القوافل تضمن إجراء 30 عملية مياه بيضاء للمرضى من أهالي القرية، وسوف تستكمل باقي العمليات تباعًا خلال الأيام المقبلة، وتشمل عمليات زراعة "عدسة وقرنية وانفصال الشبكية والظفرة" تحت إشراف المهندسة هبة حسن مدير مشروع بدل حال قريتك.

وأضافت "المصري" أن قوافل عمليات العيون تأتي في إطار مشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال وقرية الدير بمركز إسنا الذي يقام تحت شعار "بدل حال قريتك" بتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وهو مشروع تنموي يتبنى منظور شامل ومستدام، لتحقيق أهداف تنموية، بهدف إحداث تغيير حقيقي في المستوى المعيشي للفئة المستهدفة في مجالات الصحة والاقتصاد والتعليم.

وأشارت راندة خليفة مسئول برامج قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية" إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأنشطة، منها تنظيم 4 قوافل طبية للكشف المبكر عن الأنيميا وأمراض العيون، واستهدفت 2807 مواطن، وجرى تسليم 867 نظارة طبية لأهالي القرية، علاوة على توعية وحشد ونقل المواطنين للكشف الطبي عن فيرس سي، ضمن الحملة الرئاسية 100مليون صحة.