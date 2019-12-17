البريد المصري يتعاون مع نظيره السعودي لتوصيل شحنات الحجاج لبيوتهم بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

وقعت الهيئة القومية للبريد المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة البريد السعودي، في إطار حرص الجانبين على تضافر الجهود فيما بينهما للوصول إلى أفضل الحلول لتوطيد العلاقة الاستراتيجية بينهما، وتحديد الإطار العام للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك على هامش زيارة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسعودية، لرئاسة اجتماع الدورة العادية الـ 46، للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والمشاركة في أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ والتي تنعقد فعالياتهما اليوم وغدا.

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وتنص الاتفاقية التي تصل مدتها إلى 3 أعوام، على التعاون بين البريدين المصري والسعودي في تقديم الخدمات اللوجيستية للحجاج، وذلك من خلال استلام الأوزان والشحنات من الحجاج بالأماكن القريبة من مناسك الحج والعمرة وتوصيلها إلى محال إقامتهم في مصر، وفقا للبيان.

كما تشمل الاتفاقية إتاحة المدفوعات الإلكترونية بين البريد السعودي والمصري، وربط المحافظ الإلكترونية للحجاج والزائرين والسياح بالبلدين، وإعادة شحن محفظة البريد المرتبطة ببطاقات "إيزي باي"، والاتفاق على وضع آلية عمل مناسبة لمعالجة المراسلات القضائية بين البلدين.

كما تم الاتفاق على ربط مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة بمثيله في الرياض ليصبحا مركز تجميع لوجستيا واحدا للمنطقة، وكذلك تفعيل خدمات الحوالات المالية بين الدولتين وخصوصاً أن هناك أكثر من مليون مواطن مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، بحسب البيان.