اعتقال 200 شخص يشتبه بصلتهم بجماعة جولن

اعتقلت الشرطة التركية 181 شخصا للاشتباه بارتباطهم بجماعة الداعية، فتح الله جولن، المتهمة بالتخطيط لانقلاب سنة 2016 المزعوم ، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في أنقرة.

وتأتي عمليات الاعتقال بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة التركية مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبها بهم اتهموا باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل المشفرة

الذي تعتقد السلطات أنه استُخدم لتنسيق محاولة الانقلاب.

كما صدرت مذكرات توقيف بحق 18 مشتبها بهم بينهم 10 أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر، واعتقلت السلطات حتى الآن 171 شخصا في أنقرة و10 آخرين في مناطق أخرى، بحسب المصدر

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الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل.

الجدير بالذكر انه منذ الانقلاب الفاشل، أقالت السلطات أو علقت عمل 140 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بارتباطهم بغولن.

كما اعتقلت قوات الأمن التركية عشرات آلاف الاشخاص للاشتباه بصلاتهم بالانقلاب بموجب حالة الطوارئ ومنذ يوليو 2016، والتي أعلنت لعامين وانتهت العام الماضي.

وأطلقت السلطات نحو 290 محاكمة مرتبطة بمحاولة الإنقلاب، انتهت 261 منها بإدانة 3239 متهما حسب بيانات وزارة العدل.