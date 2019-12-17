اعتقلت الشرطة التركية 181 شخصا للاشتباه بارتباطهم بجماعة الداعية، فتح الله جولن، المتهمة بالتخطيط لانقلاب سنة 2016 المزعوم ، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في أنقرة.
وتأتي عمليات الاعتقال بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة التركية مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبها بهم اتهموا باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل المشفرةالذي تعتقد السلطات أنه استُخدم لتنسيق محاولة الانقلاب.
كما صدرت مذكرات توقيف بحق 18 مشتبها بهم بينهم 10 أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر، واعتقلت السلطات حتى الآن 171 شخصا في أنقرة و10 آخرين في مناطق أخرى، بحسب المصدر
الجدير بالذكر انه منذ الانقلاب الفاشل، أقالت السلطات أو علقت عمل 140 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بارتباطهم بغولن.
كما اعتقلت قوات الأمن التركية عشرات آلاف الاشخاص للاشتباه بصلاتهم بالانقلاب بموجب حالة الطوارئ ومنذ يوليو 2016، والتي أعلنت لعامين وانتهت العام الماضي.
وأطلقت السلطات نحو 290 محاكمة مرتبطة بمحاولة الإنقلاب، انتهت 261 منها بإدانة 3239 متهما حسب بيانات وزارة العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 200 شخص يشتبه بصلتهم بجماعة جولن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.