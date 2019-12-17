مباحثات سعودية يونانية بشأن مستجدات الأوضاع بالمنطقة

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، مستجدات بالأوضاع بالمنطقة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن وزير الخارجية السعودي استقبل بمكتبه نظيره اليوناني، و جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين،

وسبل تطويرها في المجالات كافة.



حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.