الأمن اللبناني: 25 مصابًا من قوات مكافحة الشغب جراء اشتباكات بيروت

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان أن أعمال العنف والمواجهات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت ليل أمس الإثنين، أسفرت عن وقوع 25 إصابة في صفوف عناصر قوات مكافحة الشغب، في حين جرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص خلال تلك الأحداث.
الأمن الداخلي تدخلت للتصدي لأعمال الشغب ومنع وصول المحتجين إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح.
وأشارت قوى الأمن الداخلي اللبناني – في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ – إلى أن الاعتداءات التي صاحبت أعمال العنف في وسط العاصمة طالت الممتلكات العامة والخاصة..لافتة إلى أن عناصر
المفرقعات النارية والحجارة الكثيفة، غير أن القوى الأمنية – مدعومة من الجيش اللبناني – أجبرتهم على التقهقر إلى مداخل منطقة "خندق الغميق" التي تقع على مقربة من الساحتين.
وكانت شوارع العاصمة اللبنانية قد تحولت ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم – ولليوم الثالث على التوالي – إلى ساحات للاشتباك والمواجهات العنيفة والكر والفر، بعد محاولة مستميتة من قبل مجموعات تضم المئات لاقتحام ساحتي التظاهر المركزيتين (الشهداء ورياض الصلح) باستخدام
وتقدمت القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب تحت غطاء كثيف من القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها صوب تلك التجمعات لحملهم على التفرق، ومنعتهم من مواصلة محاولاتهم لاقتحام ساحات التظاهر، مستعينة بعربات مدرعة مثبتة أعلاها أجهزة إطلاق متعدد للقنابل المسيلة للدموع، إلى جانب شاحنات ضخمة محملة بكميات كبيرة من المياه ومزودة بخراطيم ذات قوة دفع كبيرة أطلقت من خلالها المياه لتفريق تلك المجموعات.
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