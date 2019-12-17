السودان يجمد الأرصدة البنكية للنقابات والاتحادات العمالية التي تم حلها

أعلن السودان تجميد الأرصدة البنكية للنقابات والاتحادات المهنية التي تم حلها مؤخرا، وقرر بنك السودان المركزي تجميد أرصدة النقابات والاتحادات المهنية، واتحاد أصحاب العمل، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية. ووفقا للصحيفة، جاء القرار دعما لقرار إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، كما أصدر السودان، السبت الماضي، قرارا جديدا بحل النقابات والاتحادات المهنية والعمالية في البلاد. الماضي، قرارا جديدا بحل النقابات والاتحادات المهنية والعمالية في البلاد. Advertisements وأعلن رئيس لجنة إزالة التمكين و​محاربة الفساد​ واسترداد الأموال، ياسر عبد الرحمن العطا، القرار بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان. وشمل القرار المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات، المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992. النقابات، المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992. ونص القرار على حجز ​العقارات​ المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

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