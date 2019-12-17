جونسون سيسن قانوناً لإتمام "بريكست" بحلول نهاية 2020

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيستخدم الأغلبية الضخمة التي حصل عليها في سن (قانون اتفاقية الانسحاب) المعدل مما يستلزم الانتهاء من إجراءات مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في موعد غايته 31 ديسمبر من العام المقبل. بحسب ما ذكرت قناة (آي.تي.في) .

وكان المتحدث باسم جونسون قد قال في وقت سابق إن القوانين اللازمة لتنفيذ البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ستُعرض على البرلمان يوم الجمعة.

وقال مسؤول حكومي كبير اليوم الثلاثاء "بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد".

وسيستغل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية الانفصال الفوري عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 في دفع الاتحاد صوب إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة في أقل من 11 شهراً.

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وسيتضمن أي اتفاق للتجارة الحرة كل شيء بدءاً من الخدمات المالية وقواعد المنشأ إلى التعريفات الجمركية وقواعد المساعدات الحكومية والصيد، وإن كان نطاق وتسلسل أي صفقة مستقبلية ما زال خاضعاً للنقاش.

وتدخل المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير فترة انتقالية تظل فيها عضواً بالاتحاد في كل شيء فيما عدا الاسم بينما يحاول الجانبان التوصل لاتفاق بشأن علاقتهما في مرحلة ما بعد البريكست.

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وعقب نشر هذا التقرير انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5 في المئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، وسجل خلال إحدى مراحل التعامل 1.3236 دولار.