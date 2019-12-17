كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنصار حزب الله يهاجمون عدة معسكرات احتجاجية في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم المهاجمون عدة معسكرات احتجاجية في شمال لبنان وجنوبه في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية، وهدموا الخيام وأحرقوا آخرين في الوقت الذي اشتعل فيه الغضب في العاصمة بعد شريط فيديو يُعتبر مسيئًا للشيعة في البلاد، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وهدد حزب الله وحلفائهم، بإغراق لبنان أكثر في الفوضى وسط شهرين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وأزمة مالية متصاعدة.

في بيروت، انتشرت بقايا العديد من السيارات المتفحمة على طريق سريع رئيسي بينما انبعث الدخان الخفيف من حريق في مبنى يطل على مركز الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين بعد ليلة من الغضب من جانب مؤيدي مجموعتين شيعيتين رئيسيتين في لبنان، حزب الله وحركة أمل.

وهذه هي الليلة الثالثة على التوالي من العنف في لبنان، التي تأتي بعد أن أرجأ الرئيس اللبناني يوم الاثنين إجراء محادثات حول تعيين رئيس وزراء جديد، مما زاد من أمد الاضطرابات في البلد الواقع على البحر المتوسط.

تأجج العنف من خلال شريط فيديو غير مؤرخ تم بثه عبر الإنترنت لرجل يقال إنه يعيش في مكان ما في أوروبا، ولكن من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية في لبنان، وهو ينتقد الساسة الشيعة والشخصيات الدينية وغيرهم. لم يكن واضحا ما هو الرابط بين الفيديو والهجمات على معسكرات الاحتجاج.

حاول أنصار جماعة حزب الله المتشددة وحركة أمل الغاضبين من انتقاد المحتجين لزعمائهم مهاجمة معسكرات الاحتجاج لعدة أيام. في وقت متأخر من يوم الاثنين، نزل مئات الرجال الغاضبين - من الواضح أنهم من أنصار حزب الله وحركة أمل، بقيادة رئيس البرلمان نبيه بري - إلى معسكر في وسط بيروت.

واشتبكوا لساعات مع قوات الأمن التي تحرس المخيم، وألقوا الحجارة والألعاب النارية وأشعلوا النار في العديد من السيارات والأشجار ومبنى قيد الإنشاء يطل على الساحة. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

في غضون ذلك، ظهرت تقارير عن مهاجمين يهاجمون خيام الاحتجاج في منطقة الهرمل شمال لبنان، في مدينة صيدا الجنوبية وبلدة النبطية، حيث المتظاهرون من الشيعة أيضًا. أشعل المهاجمون النار في الخيام في صيدا والنبطية، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية.

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في حي الهرمل، اندلعت الحرائق في خيام أقامها المتظاهرون في قرية فقهاء بعد أن ألقى المهاجمون قنبلة عليها، حسبما ذكرت الوكالة.

في وقت سابق، أسفرت المواجهات التي وقعت خلال الليل بين السبت والأحد عن إصابة أكثر من 130 شخصًا في بيروت، وفقًا للصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني. وقال الصليب الأحمر إنه لم يكن أيًا من المصابين في حالة خطيرة وأن معظمهم تم علاجهم في الحال.

غمرت القنابل المسيلة للدموع وسط بيروت فيما طاردت قوات الأمن المتظاهرين قرب البرلمان اللبناني استمرار للاشتباكات التي أسفرت عن إصابة العشرات من الناس.

عاد المحتجون على الرغم من القمع العنيف الذي قامت به قوات الأمن في الليلة السابقة عندما تسببت المواجهات في إصابة العشرات.

كانت هذه أكثر اضطرابات عنيفة تشهدها العاصمة في موجة تاريخية من الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر ودفعت سعد الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

اندلعت الاحتجاجات بسبب الغضب من النخبة السياسية التي أشرفت على عقود من الفساد ودفعت البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

وقالت نادين فرحات، 31 عامًا، وهي محامية، "نريد حقوقنا.. لن نغادر. هم الذين نهبوا البلاد. هم الذين وصلوا بنا إلى هنا"

