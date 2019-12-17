كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: احتجاز إيران ناقلة نفط في الخليج كان عملًا عدائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد البحرية الملكية البريطاني الأدميرال توني راداكين، إن "احتجاز إيران ناقلة النفط (ستينا إمبيرو) في مضيق هرمز في يوليو الماضي كان عملاً عدائياً ومستهجَناً"، مؤكدًا أن التهديد الإيراني للملاحة البريطانية في الخليج لا يزال قائماً.

وأضاف الأدميرال توني راداكين، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن المملكة المتحدة تعمل على تخفيف حدة التوترات مع إيران بعدما قامت بإطلاق الناقلة، وشدد في الوقت نفسه على أن البحرية البريطانية ستحتفظ في الوقت الحالي بوجود عسكري مكثف في الخليج.

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وتابع: "بريطانيا ستمضي في العمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والمعروف باسم (عملية الحارس) لتوفير الأمن البحري في الخليج، وليس الانضمام لعملية أوروبية منافسة تعمل فرنسا على تأسيسها". وقد وصفت "بي.بي.سي" الأمر بأنه "مثير للجدل".

ورحب راداكين بالمبادرة الفرنسية، ولكنه قال إن "هناك أسباباً عملية بسيطة للغاية لبقاء المملكة المتحدة ضمن العملية التي تقودها الولايات المتحدة، بينها العلاقات العسكرية القوية القائمة"، ولكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن المملكة المتحدة كانت شديدة الوضوح في أنها لا تدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسة ممارسة الضغط الأقصى على إيران.

