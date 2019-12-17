“الباطرونا” تقبل ترشيح الثنائي لعلج والتازي لخلافة مزوار

بعد شهرين من استقالة رئيسه السابق، صلاح الدين مزوار، على خلفية تصريحات له بخصوص الحراك في الجارة الشرقية الجزائر، أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء، بالدار البيضاء، عن قبول ترشح الثنائي شكيب العلج وأحمد مهدي التازي لانتخابات الرئاسة، وذلك خلال اجتماع للمجلس الإداري للاتحاد، المنعقد يوم أمس.

وخلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء، أوضح مصدر من داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن قبول هذا الترشيح جاء بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة الانتخابات وتحديد قائمة المرشحين الذين تم قبول ترشيحاتهم لمنصبي الرئيس والنائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأضاف أنه تم اعتماد ترشيح كل من شكيب العلج وأحمد مهدي التازي، للتقدم لشغل على التوالي منصب الرئيس ونائبه إبان الاقتراع التي ستجرى بمناسبة الجمع العام العادي الانتخابي، المقرر عقده يوم الأربعاء 22 يناير 2020.

يشار إلى أن شكيب لعلج، رجل أعمال ورئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، اختار مهدي التازي، الرئيس المدير العام السابق لمجموعة “ساهام”، نائبا له في ملف الترشيح الذي قدمه نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس السابق للباطرونا، صلاح الدين مزوار، قد قدم استقالته من منصبه في شهر أكتوبر الماضي، بعدما أدلى بتصريحات حول الوضع الداخلي في الجزائر، وصفتها وزار الخارجية بالتصرف “الأرعن وغير المسؤول”.