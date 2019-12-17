نهضة بركان يستقبل اتحاد طنجة وعينه على صدارة البطولة الاحترافية

يستضيف فريق نهضة بركان، اليوم الثلاثاء، ضيفه اتحاد طنجة على أرضية الملعب البلدي لمدينة الليمون، وذلك في لقاء مؤجل عن الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية.

ويبحث الفريق البرتقالي عن الخروج بنقاط المباراة كاملة، التي ستمنحه الانفراد بصدارة جدول الترتيب، علما أن أبناء طارق السكتيوي يمتلكون 3 لقاءات مؤجلة باحتساب مباراة اليوم.

ويحتل النهضة المركز الرابع برصيد 14 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن الوداد المتصدر، إذ حقق 4 انتصارات، وتعادلين، أحرز خلالها خطه الهجومي 7 أهداف، في حين اهتزت شباكه في 3 مناسبات.

ومن جهته، يسعى فارس البوغاز إلى تحقيق فوزه الثالث في بطولة هذا الموسم، والاقتراب أكثر من مقدمة الترتيب، علما أن الفريق يمتلك 9 نقاط، في الرتبة التاسعة، جمعها من فوزين، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 3 لقاءات.

وتمكن الخط الأمامي للاتحاد من توقيع 5 أهداف، بينما استقبل مرمى الفريق 10 أهداف.