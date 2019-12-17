هدم منزل في يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عدد من أهالي يافا إن جرافات "دائرة أراضي إسرائيل" هدمت منزل عائلة عربية في شارع "دنولو هروفيه" في يافا بحماية قوات من الشرطة بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

وأضافوا أن الشرطة قامت بإجلاء العائلة وممتلكاتها من المنزل، فيما قامت جرافة تتبع لبلدية تل أبيب بهدمه وتسويته بالأرض.

ومما يذكر أن المنزل قديم وهو مكوّن من طابق أرضي كان يأوي 7 من أفراد العائلة.

تجدر الإشارة إلى أن "دائرة أراضي إسرائيل" هدمت المنزل بحجة أن العائلة لا تمتلك التراخيص اللازمة للمنزل، وأنه جرى بناء البيت على قطعة الأرض التي تعود ملكيتها لها، بشكل غير قانوني.