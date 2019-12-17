إعتراف إيراني بقتل المتظاهرين بالرصاص

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

اعترف وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي وذلك خلال جلسة في البرلمان، حسبما نقل عنه النائب الإصلاحي، محمود صادقي.



ونقل موقع إمتداد الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن صادقي أن فضلي، ردا على سؤال أحد نواب المحافظات حول أسباب إطلاق النار على الرأس وليس على أرجل المتظاهرين، قال إن إطلاق النار شمل استهداف الأرجل أيضا .

وأكد صادقي أن النواب اندهشوا من إجابة الوزير التي أعلنها بكل برودة أعصاب .. مشيراً إلى أن قمع الاحتجاجات بعنف تم خلال 48 ساعة .

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وأضاف "هذا الكم الهائل من إطلاق النار وإزهاق الأرواح ليس إنجازا".

ورأى صادقي أنه "كان على الحكومة أن تسمح للناس بالتعبير عن احتجاجاتهم ضد قرار مفاجئ وغير محسوب"، في إشارة إلى رفع أسعار البنزين.

وشدد على أنه أبلغ وزير الداخلية أن "الحكومة تعاملت مع قضايا اقتصادية واجتماعية بحلول أمنية".

يذكر أن منظمة العفو الدولية قدرت حصيلة قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران لحد الآن بـ 304 قتلى والآلاف من الجرحى سقطوا برصاص الأمن والحرس الثوري بين 15 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.