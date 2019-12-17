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شكرا لقرائتكم خبر عن يمن لايف للإغاثة تنفذ حملة نظافة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
نفذت منظمة يمن لايف للإغاثة والتنمية فرع محافظتي مارب والجوف ، حملة نظافة في عدد من شوارع مديرية الحزم مركز محافظة الجوف .
وقال رئيس المنظمة تمام محمد أحمد السقاف ، أن تنفيذ الحملة - تأتي ضمن وحدة مشروع الإصحاح البيئي للمنظمة ، وذلك بعد إنتشار الأوبئة والأمرض المعدية جراء تكدس وتراكم القمامة في معظم شوارع المديرية والتي تنعكس سلباً على صحة المواطنين .
فيما أشار مدير عام فرع المنظمة بمحافظتي مارب والجوف محمود النقيب ، أن الحملة - والذي رافقتها توزيع بروشورات توعوية وأكياس قمامة - تهدف إلى خلق بيئة نظيفة خالية من الأمراض ، مشيراً إلى أن المنظمة خصصت أكثر من " 10 " أفراد من منتسبيها لتنفيذ أعمال الحملة .
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