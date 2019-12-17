نائب كويتي يهدد باستجواب رئيس الحكومة احتجاجا على توزير غدير أسيري

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يبدو أن تعيين “غدير السيري” صاحبة تغريدة “البحرين حره حره درع الجزيرة بره” وزيرة للشؤون الاجتماعية بالكويت سيكون أول مواجهة لبعض نواب مجلس الأمة مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد , حيث أعلن النائب محمد المطير ذلك صراحة بعبارة كتبها في حسابه على تويتر موجهة الى سمو الرئيس :” لك فرصة الى جلسة القسم لنزع فتل أزمة في بداية مشوارك برئاسة الحكومة..إن اقسمت هذه الوزيرة ( يقصد غدير أسيري ) , سأتقدم مباشرة باستجواب لك بتعريض مصالح البلاد والعباد للخطر “.

ومرد هذا الموقف من النائب محمد المطير , يعود إلى ان غدير أسيري , كان لها موقف واضح من أحداث البحرين , حيث كانت تؤيد المتظاهرين الشيعة ضد الحكومة البحرينية , وكتبت تغريدات مناصرة لهم في حسابها على تويتر .

كما نددت الدكتور أسيري بدخول قوات درع الجزيرة الى البحرين لتعزيز الامن البحريني ومساندة الحكومة، وكتبت تغريدة لها بهذا الشأن :” البحرين حرة حرة..درع الجزيرة بره بره .. ما أدري ليش ترن موقادرة أنام من اللحن..ترن بأذاني “