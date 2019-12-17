شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تطيح برئيس منظمة «ملائكة الموت» والان نبدء بالتفاصيل

• المتهم مجرم دولي يطارده الإنتربول وسقط مختبئاً في فيلا بدبي

• هولندا وصفته بـ"المجرم الأخطر" ورصدت 100 ألف يورو للقبض عليه

القت شرطة دبي اليوم، القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً والمُدرجة على قوائم "الإنتربول"، ويُعد من أشد تلك العناصر خطورة لما هو منسوب له من اتهامات دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ "المجرم الأخطر".

وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي أن المتهم يُدعى رضوان تاغي ويبلغ من العمر 41 عاماً، وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية، حيث صدرت بحقه مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول.

Advertisements

وأوضح اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي "أن المشتبه فيه دخل الدولة عبر مطار دبي، مستخدماً وثائق رسمية (جواز سفر رسمي وتأشيرة سفر) بهوية غير هويته، قادماً من هولندا، وتمكن من الدخول للدولة قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنية في دولته، ويقيم في احدى المناطق السكنية في دبي دون ممارسة أي نشاط اجرامي، وكان يستعين بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتية اليومية".

وأشار المري إلى أن المتهم يحمل الجنسية الهولندية ويعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظراً لخطورة الجرائم المنسوبة إليه والتي تتنوع بين جرائم القتل والإتجار في المخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت"، لافتاً سعادته إلى أن المتهم ارتكب جرائم عدة في أوروبا وأفريقيا وتمكن من تفادي الأجهزة الأمنية، نظراً للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن.

وذكر أن الصعوبة التي واجهتها السلطات الهولندية في ضبط المتهم قادتها إلى رصد مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة المتهم إلى السلطات القضائية المعنيّة في الدولة لاتخاذ الازم وفق الإجراءات القانونية المُتبعة في مثل هذه الحالات.