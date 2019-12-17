مصطفى وهيب يستعد لبطولة تركيا الدولية للكيوكشنكاي

وكثف وهيب من تحضيراته اليومية تحت اشراف مدربه علي عمار من اجل الاستعداد الأمثل لخوض غمار البطولة، التي ستقام بمشاركة 20 دولة من جميع انحاء العالم.

يذكر ان مصطفى وهيب من مواليد من مواليد 1997، سجل أسرع ضربة قاضية على مستوى البطولات العربية.



وشارك وهيب في بطولة العالم للعبة بكازخستان، لكن الحظ لم يحالف في حصد ميدالية خلال البطولة.

تجدر الإشارة الى ان اتحاد الكيوكشنكاي، يعاني من قلة التمويل كحال الاتحادات الرياضية الأخرى في انتظار إقرار موازنة اللجنة الأولمبية لعام 2020.