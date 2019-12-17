مصطفى وهيب يستعد لبطولة تركيا الدولية للكيوكشنكاي

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2019-12-17 | 14:20
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يستعد لاعب المنتخب الوطني، للكيوكوشنكاي، مصطفى وهيب لبطولة تركيا الدولية للعبة والمقرر انطلاقها خلال شهر آذار المقبل.
يذكر ان مصطفى وهيب من مواليد من مواليد 1997، سجل أسرع ضربة قاضية على مستوى البطولات العربية.
وشارك وهيب في بطولة العالم للعبة بكازخستان، لكن الحظ لم يحالف في حصد ميدالية خلال البطولة.
تجدر الإشارة الى ان اتحاد الكيوكشنكاي، يعاني من قلة التمويل كحال الاتحادات الرياضية الأخرى في انتظار إقرار موازنة اللجنة الأولمبية لعام 2020.
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