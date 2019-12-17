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مصطفى وهيب يستعد لبطولة تركيا الدولية للكيوكشنكاي

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2019-12-17 | 14:20

مصطفى وهيب يستعد لبطولة تركيا الدولية للكيوكشنكاي

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يستعد لاعب المنتخب الوطني، للكيوكوشنكاي، مصطفى وهيب لبطولة تركيا الدولية للعبة والمقرر انطلاقها خلال شهر آذار المقبل.
وكثف وهيب من تحضيراته اليومية تحت اشراف مدربه علي عمار من اجل الاستعداد الأمثل لخوض غمار البطولة، التي ستقام بمشاركة 20 دولة من جميع انحاء العالم.

يذكر ان مصطفى وهيب من مواليد من مواليد 1997، سجل أسرع ضربة قاضية على مستوى البطولات العربية.


وشارك وهيب في بطولة العالم للعبة بكازخستان، لكن الحظ لم يحالف في حصد ميدالية خلال البطولة.

تجدر الإشارة الى ان اتحاد الكيوكشنكاي، يعاني من قلة التمويل كحال الاتحادات الأخرى في انتظار إقرار موازنة اللجنة الأولمبية لعام 2020.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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