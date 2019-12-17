الاتحاد الدولي للمواي تاي يشيد بمشاركة العراق في بطولة آسيا رغم الظروف الصعبة

يستهل منتخبنا الوطني للمواي تاي مشواره في البطولة الأسيوية غدا الاربعاء والمقامة حاليا في العاصمة الأماراتية ابوظبي وتستمر لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة اكثر من (300) لاعب ولاعبة يمثلون (26) دولة أسيوية، حيث يشارك العراق بـ(11) لاعباً، (9) للمتقدمين و(2) للشباب بأشراف المدرب الدولي وبطل العالم السابق علي ساهر ويساعده المدرب الدولي مرتضى عناد لفئة المتقدمين، فيما يشرف على تدريب منتخب الشباب الكابتن علاء فاضل.

الأسيوي يشيد

أشاد الأتحاد الأسيوي للمواي تاي بمشاركة الوفد العراقي في البطولة القارية وتواجده المستمر في البطولات الدولية والتي يقيمها ويشرف عليها الأتحاد الدولي (IFMA)، برغم الظروف الصعبة التي يشهدها العراق حاليا.

وقال الأمين العام للأتحاد الدولي الألماني ستيفن فوكس في بيان للجنة الاولمبية، إنه "نتابع بأهتمام الأحداث التي تحصل بالعراق ونقدم اسفنا لما يدور حاليا لاسيما طلبات الشعب العراقي الذي نتعاطف معه كثيرا واقعية وضرورية، مبينا ان العراق من الدول المتطورة جدا في رياضة المواي تاي ونتمنى له المواصلة الدائمة في البطولات وخصوصا وهو يمتلك لاعبين جيدين على المستوين الأسيوي والعالمي". تكريم البطل علي الكناني

برغم أصابته البليغة في التظاهرات الشعبية السلمية والتي تتطالب بمستقبل أفضل للعراق بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمنطقية، قرر رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عضو المكتب التنفيذي للأتحاد العربي وغرب اسيا الكابتن مصطفى جبار علك تواجد البطل الدولي علي الكناني في البطولة على نفقته الخاصة وحمل العلم العراقي في أفتتاح البطولة رسميا.

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وقال رئيس الأتحاد: "البطل علي الكناني حقق عدة أوسمة ذهبية للعراق خلال مشاركاته الخارجية وايضا قدم وسام "الشرف والعزة" للرياضة العراقية عندما رفض خوض النزال النهائي مع لاعب من الكيان الصهيوني واكتفى بالمركز الثاني وكذلك عندما خرج مطالبا بحقوقه وحقوق الرياضيين المسلوبة من بعض المحسوبين على الرياضة العراقية وتعرض الى أصابة بالغة في ساقيه وجزء من يديه وعليه قررنا ان يكون ضمن الوفد وهو من يحمل العلم العراقي".



قرعة صعبة

وفي السياق ذاته وصف مدرب منتخبنا الوطني للمواي تاي الكابتن علي ساهر ان "عدد من لاعبينا وقعوا في قرعة صعبة للغاية لاسيما وهم يواجهون لاعبين من تايلاند واوزبكستان وفيتنام وكوريا في التصفيات الأولية للبطولة"، مشيرا الى ان "لاعبينا لديهم الخبرة الجيدة للتعامل مع هكذا مباريات"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"دعم الأتحاد العراقي للعبة للمنتخب الوطني وتوفيره معسكر داخلي برغم الظروف الصعبة التي تعيشها الرياضة العراقية حاليا وعدم توفر الأموال الكافية لأقامة معسكر خارجي حال الدول الأخرى التي تشارك في البطولة".

حكامنا في النخبة القارية

من جانبه أكد رئيس الوفد العراقي المشارك في بطولة آسيا الحكم الدولي السابق حيدر عبد الواحد البهادلي ان "الاتحاد الأسيوي يشيد بأداء حكامنا في البطولات الدولية الأمر الذي ادى الى توجيه دعوة رسمية للحكم الدولي (محمود هاشم) وايضا اناطة مباريات الأدوار المهمة لحكمنا الدولي (حيدر حميد تولي) وذلك خلال اجتماع لجنة الحكام في اليوم الأول من البطولة".