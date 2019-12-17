القبض على ستة عناصر من الجنسية البنغلاديشية يحملون أوراقاً غير أصولية في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ستة عناصر من الجنسية البنغلادشية يحملون أوراقاً وتصاريح غير أصولية. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية والمتضمنة متابعة المخالفين لشروط الإقامة والعمل، ألقت قوة من لواء المغاوير الثالث الفرقة السادسة شرطة اتحادية وضمن قاطع مسؤولياتها في سيطرة التون كوبري بمحافظة كركوك القبض على ستة اشخاص من الجنسية البنغلاديشية يحملون أوراقاً وتصاريح غير أصولية".



وأضافت أنه "تم تسليمهم الى مركز شرطة التون كوبري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



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