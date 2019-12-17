أفاد مسؤول روسي، الثلاثاء، بأن بلاده تبحث إنشاء عدد من المشروعات التجارية الكبيرة في سوريا.
وأضاف بوريسوف، أن "برنامج التحديث، ومدته أربع سنوات، يشهد تطويراَ جذرياَ للميناء القديم في طرطوس وإنشاء ميناء جديد".
وأكد أن "روسيا تعتزم أيضا تشييد خطوط سكك حديد عبر سوريا والعراق".
وأشار بوريسوف إلى أن "روسيا ساعدت في إعادة تشغيل مصنع سماد في حمص، وتعتزم استثمار 200 مليون دولار لزيادة طاقته".
وأبلغ بوريسوف، الأسد أن "روسيا ستسلم 100 ألف طن متري من الحبوب في إطار مساعدات إنسانية لسوريا"، مؤكداً أن "الشحنات ستبدأ في الوصول هذا الشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعتزم إنشاء عدد من المشاريع التجارية الكبيرة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.