روسيا تعتزم إنشاء عدد من المشاريع التجارية الكبيرة في سوريا

ونقلت "أسوشيتد برس" عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، عقب اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، إن "روسيا ستنفق 500 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس التجاري في سوريا".

وأضاف بوريسوف، أن "برنامج التحديث، ومدته أربع سنوات، يشهد تطويراَ جذرياَ للميناء القديم في طرطوس وإنشاء ميناء جديد".



وأكد أن "روسيا تعتزم أيضا تشييد خطوط سكك حديد عبر سوريا والعراق".

وأشار بوريسوف إلى أن "روسيا ساعدت في إعادة تشغيل مصنع سماد في حمص، وتعتزم استثمار 200 مليون دولار لزيادة طاقته".

وأبلغ بوريسوف، الأسد أن "روسيا ستسلم 100 ألف طن متري من الحبوب في إطار مساعدات إنسانية لسوريا"، مؤكداً أن "الشحنات ستبدأ في الوصول هذا الشهر".