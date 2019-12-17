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الياسري يصادق على توطين رواتب منتسبي الداخلية

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ياسين الياسري، الثلاثاء، مصادقة الأخير على توطين رواتب منسوبي الوزارة.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منسوبي وزارة الداخلية قدموا على مدى السنوات الماضية تضحيات كبيرة من أجل أن ينعم أبناء الشعب العراقي بالأمن والسلام"، مبيناً أنه "ومنذ تسنمه لمهام عمله وزيراً للداخلية أولى اهتماماً خاصاً بقوى الأمن الداخلي تثميناً لمواقفهم البطولية وكجزء بسيط من رد الجميل على تضحياتهم".

وأشار الياسري، إلى أنه "تم التعاقد مع عدد من المصارف التي حددها البنك المركزي لتوطين رواتب العاملين في هذه الوزارة كافة"، لافتاً إلى أنه "سيتم المباشرة بالعمل بعد إصدار البطاقات الالكترونية ومنحها لمنسوبينا".

وأضاف، أن "إجراء التوطين جاء بعد تنظيم عدد من الاجتماعات مع المسؤولين وعقد مؤتمر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، موضحاً أن "المصارف التي تم التعاقد معها هي الرافدين والرشيد والدولي والتنمية الدولي والأهلي العراقي والجنوب الاسلامي والعالم الاسلامي".

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