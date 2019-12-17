الياسري يصادق على توطين رواتب منتسبي الداخلية

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ياسين الياسري، الثلاثاء، مصادقة الأخير على توطين رواتب منسوبي الوزارة.
وأشار الياسري، إلى أنه "تم التعاقد مع عدد من المصارف التي حددها البنك المركزي لتوطين رواتب العاملين في هذه الوزارة كافة"، لافتاً إلى أنه "سيتم المباشرة بالعمل بعد إصدار البطاقات الالكترونية ومنحها لمنسوبينا".
وأضاف، أن "إجراء التوطين جاء بعد تنظيم عدد من الاجتماعات مع المسؤولين وعقد مؤتمر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، موضحاً أن "المصارف التي تم التعاقد معها هي الرافدين والرشيد والدولي والتنمية الدولي والأهلي العراقي والجنوب الاسلامي والعالم الاسلامي".
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