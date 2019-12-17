الجيش الليبي يستهدف مواقع للمليشيات ويواصل تقدمه غربا

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فاطمة بدير - عبد السلام التركيالثلاثاء 2019/12/17 05:00 م بتوقيت أبوظبي
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي - أرشيفية
استهدف الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، عدة مواقع للمليشيات وواصل تقدمه غربي البلاد.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (التابعة للجيش الليبي) إن سلاح الجو قصف أهدافا تابعة لمليشيات مصراتة بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت (شمال).
وأضاف المركز، في بيانات مقتضبة متتالية، أن الجيش تمكن من استهداف موقع تمركز مليشيا "معسكر ماجر" بمدينة زليتن (شرق طرابلس) بضربة جوية، مخلفا خسائر للمليشيا في المعدات والأرواح.
وأكد أن المعسكر الذي تم استهدافه كانت تتمركز فيه عناصر إرهابية تحمل جنسيات أجنبية.
وفي العاصمة طرابلس استهدف الجيش الليبي تمركزات المليشيات في محور عين (جنوب العاصمة)، فضلا عن نشوب اشتباكات في محور أبوسليم (القريب من وسط العاصمة).
وقال عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي المنذر الخرطوش إن القوات سيطرت على طريق المطار الممتد إلى طريق مفترق "لاصفاح" حتى النقلية (جنوب طرابلس).
وأضاف الخرطوش، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تمت السيطرة على مراصد "نقاط المراقبة" للمليشيات في المنطقة.
والخميس، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي انطلاق مرحلة الحسم في طرابلس، ودخول قلب العاصمة ضمن عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الماضي.
ووجه حفتر، في كلمة متلفزة، بتحرك أفراد الوحدات العسكرية بالجيش الوطني في محاور العاصمة لتحريرها.
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